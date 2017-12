”The Rite”, în fruntea box office-ului nord-american

Lungmetrajul horror ”The Rite”, în care actorul britanic Anthony Hopkins interpretează rolul unui preot exorcist, a debutat pe prima poziţie în box office-ul nord-american. Acest lungmetraj, regizat de Mikael Hafstrom, are la bază fapte reale şi a obţinut încasări de 15 milioane de dolari.

Comedia romantică ”Fără obligaţii / No Strings Attached”, cu Natalie Portman şi Ashton Kutcher în rolurile principale, liderul de săptămâna trecută, a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 13,7 milioane de dolari. Un alt film lansat la sfârşitul săptămânii trecute, ”The Mechanic”, un lungmetraj de acţiune cu Jason Statham în rolul unui asasin profesionist, a debutat pe locul al treilea, cu încasări de 11,5 milioane de dolari, la egalitate cu thriller-ul SF ”The Green Hornet”. Filmul ”The King\'s Speech” a generat încasări de 11,1 milioane de dolari de vineri până duminică şi a coborât o poziţie, ajungând pe locul al cincilea în box office-ul nord-american. Drama western ”Adevăratul curaj / True Grit”, regizată de fraţii Joel şi Ethan Coen, a pierdut o poziţie şi a coborât pe locul al şaselea, cu încasări de 7,6 milioane de dolari. Comedia ”The Dilemma / Cum s-o dai să fie bine?”, ce spune povestea a doi buni prieteni care lucrează împreună, iar unul dintre ei descoperă că soţia celuilalt îşi înşeală partenerul, a coborât patru poziţii şi a ajuns pe locul al şaptelea, cu încasări de 5,5 milioane de dolari. Drama ”Black Swan”, care îi aduce împreună pe Natalie Portman, Vincent Cassel şi Winona Ryder, în cadrul intrigilor şi tensiunilor din compania de dans New York City Ballet, a coborât pe poziţia a opta, cu încasări de 5,1 milioane de dolari. Filmul ”The Fighter”, regizat de David O. Russell, cu Mark Wahlberg, Melissa Leo şi Christian Bale în rolurile principale, a coborât două locuri şi a ajuns pe poziţia a noua, cu încasări de 4,1 milioane de dolari.

Animaţia ”Yogi Bear”, o peliculă care îl aduce pe marele ecran pe celebrul ursuleţ din serialul de televiziune american omonim, încheie topul 10 al peliculelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 3,2 milioane de dolari.