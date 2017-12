”The Social Network”, în fruntea box office-ului american

Lungmetrajul ”The Social Network”, un film care prezintă felul în care a apărut reţeaua de socializare Facebook, a ocupat prima poziţie în box office-ul nord-american, în weekendul în care a fost lansat. Acest film, regizat de David Fincher, care prezintă felul în care a evoluat un mic site, creat în joacă de câţiva studenţi, în 2004, în campusul universităţii Harvard şi în care Jesse Eisenberg interpretează rolul lui Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a avut încasări de 23 de milioane de dolari, de vineri până duminică, în SUA şi Canada.

Pe locul al doilea în clasamentul încasărilor de peste ocean s-a situat lungmetrajul ”Legende din regatul bufniţelor / Legend of the Guardians: The Owls of Ga\'Hoole”, un film de acţiune şi de animaţie, regizat de Zack Snyder. Filmul a avut încasări de 10,85 milioane de dolari. Filmul ”Wall Street: Banii sunt făcuţi să circule”, regizat de Oliver Stone şi în care spectatorii au posibilitatea de a-l revedea pe Michael Douglas interpretând rolul magnatului din lumea finanţelor Gordon Gekko, a pierdut poziţia de lider şi a coborât pe locul al treilea, cu încasări de 10,1 milioane de dolari, de vineri până duminică. Thriller-ul ”Oraşul / The Town”, regizat de Ben Affleck, în care actorul american interpretează rolul unui spărgător de bănci, a coborât încă o poziţie şi a ajuns pe locul al patrulea, cu încasări de 10 milioane de dolari. Pe locul al cincilea s-a clasat comedia romantică ”Easy A”, care a avut încasări de 7 milioane de dolari. Turnat cu un buget minuscul (10 milioane de dolari), regizat de Will Glick şi cu Emma Stone în rolul principal, filmul spune povestea unei liceene care minte spunând că şi-a pierdut virginitatea, pentru a deveni populară. ”You Again”, o nouă comedie realizată de studiourile Disney, cu Sigourney Weaver şi Jamie Lee Curtis în rolurile principale, a pierdut o poziţie faţă de săptămâna trecută şi a ajuns pe locul al şaselea, cu încasări de 5,52 milioane de dolari. Thriller-ul horror ”Cazul 39 / Case 39”, regizat de Christian Alvart şi cu Renée Zellweger în rolul principal, a debutat pe poziţia a şaptea, reuşind să adune, în primul weekend de proiecţii în sălile nord-americane, încasări de 5,35 milioane de dolari. Locul al optulea a revenit unei alte pelicule ce a fost lansată în weekend-ul trecut, filmul de groază ”Let Me In”, regizat de Matt Reeves şi avându-i în rolurile principale pe Kodi Smit-McPhee şi Chloe Moretz, care a obţinut încasări de 5,3 milioane de dolari. ”Demon / Devil”, un film de groază scris şi produs de M. Night Shyamalan, care arată cum Satan îşi prinde victimele în capcană, atrăgându-le în ascensorul unui zgârie-nori din Philadelphia, a coborât pe poziţia a noua, cu încasări de 3,67 milioane de dolari de vineri până duminică.

Filmul de animaţie ”Alpha and Omega”, care spune povestea unei haite de lupi dintr-o rezervaţie naturală din Canada, încheie topul 10 al peliculelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 3 milioane de dolari.