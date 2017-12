”Trăieşte!“, într-o secţiune paralelă a Festivalului de la Berlin

Filmul ”Trăieşte!/ Va, Vis et Deviens“, de Radu Mihăileanu, o coproducţie Franţa/Israel din 2004, va fi prezentat în cadrul subsecţiunii ”10 Years Of The Panorama Audience Award“ a Festivalului de Film de la Berlin. Organizatorii Festivalului de Film de la Berlin au anunţat, miercuri, lista completă a filmelor care vor concura în cadrul secţiunii Panorama.

În cadrul subsecţiunii ”10 Years Of The Panorama Audience Award“, alături de filmul românului Radu Mihăileanu, vor mai fi prezentate filmele ”Singure“ (1998), de spaniolul Benito Zambrano, ”Nationale 7“ (1999), în regia francezului Jean-Pierre Sinapi, ”Berlin is in Germany“ (2001), al germanului Hannes Stoehr, ”Im toten Winkel. Hitlers Sekretaerin“ (2001), regizat de austriecii Andre Heller şi Othmar Schmider, ”Knafayim Shvurot/ Vise sfărîmate“ (2002), al regizorului israelian Nir Bergman, ”Die Spielwuetigen/ Addicted to Acting“ (2003), de germanul Andres Veiel, ”Bubot Niyar/Paper Dolls“ (2005), de elveţianul Tomer Heymann, ”Blindsight“ (2006), al britanicei Lucy Walker şi ”Etz Limon/Lemon Tree“ (2008), o coproducţie Israel/Germania/Franţa, regizată de israelianul Erab Riklis.

De asemenea, filmul ”Katalin Varga“, scris şi regizat de britanicul Peter Strickland, o coproducţie România-Marea Britanie-Ungaria, a fost selectat în competiţia festivalului, unde va fi prezentat în premieră mondială. Între cele 21 de titluri din competiţia oficială, ”Katalin Varga“ concurează cu pelicule realizate de cineaşti consacraţi, precum ”Rage“, de Sally Potter, cu Judi Dench şi Jude Law, ”The Messenger“, (SUA), de Oren Moverman, cu Woody Harrelson şi Samantha Morton, ”Mammoth“ (Suedia), de Lukas Moodysson, cu Gael Garcia Bernal sau ”Storm“, de Hans-Christian Schmid, cu Anamaria Marinca. Totodată, la Berlin mai participă Radu Jude, cu ”Cea mai fericită fată din lume“, care va rula în secţiunea Forum, iar la secţiunea Scurtmetraj participă Paul Negoescu cu ”Renovare“ şi Gabriel Achim cu ”Bric-Brac“.

Festivalul de Film de la Berlin se desfăşoară între 5 şi 15 februarie.