”Transformers 2” şi ”Epoca de gheaţă 3”, pe prima poziţie a box office-ului nord-american

Filmele ”Transformers: Răzbunarea celor învinşi” şi ”Epoca de gheaţă 3: Apariţia dinozaurilor” împart prima poziţie a box office-ului nord-american. Pentru primul lui weekend în sălile de cinematograf, filmul de animaţie ”Epoca de gheaţă 3: Apariţia dinozaurilor” nu a reuşit să detroneze lungmetrajul SF-ul ”Transformers: Răzbunarea celor învinşi”, regizat de Michael Bay, cu Shia LaBoeuf în rolul principal. Astfel, ambele lungmetraje au obţinut încasări de cîte 42,5 milioane de dolari. Cel de-al doilea film din seria Transformers, lansat pe marile ecrane pe 24 iunie, a obţinut deja peste 293 de milioane de dolari din vînzarea biletelor în SUA şi Canada, potrivit societăţii Exhibitor Relations.

Pe poziţia a treia în box office-ul nord-american s-a situat pelicula ”Inamicii publici/ Public Enemies”, în regia lui Michael Mann, cu Johnny Depp în rolul principal, care a obţinut încasări de 26,17 milioane de dolari de vineri pînă duminică. Comedia romantică ”Vrei să te însori cu mine?/ The Proposal”, cu Sandra Bullock în rolul principal, s-a situat pe locul al patrulea, cu încasări de 12,78 milioane de dolari, fiind urmată în top de o altă comedie, ”Marea mahmureală/ The Hangover”, cu încasări de 10,41 milioane de dolari. Filmul de animaţie ”Deasupra tuturor / Up”, realizat de studiourile Pixar, a coborît două locuri, pînă pe poziţia a şasea, cu încasări de 6,58 milioane de dolari, în timp ce drama ”Viaţa surorii mele/ My Sister\'s Keeper”, cu Cameron Diaz, a ocupat poziţia a şaptea, cu încasări de 5,25 milioane de dolari. Filmul de acţiune ”123 S-a furat un tren/ The Taking of Pelham 1 2 3”, cu Denzel Washington şi John Travolta, a coborît o poziţie, pînă pe locul al optulea, după ce a obţinut încasări de 2,5 milioane de dolari şi este urmat, pe poziţia a noua, de comedia ”Anul unu / Year One”, cu Jack Black, care a avut încasări de 2,1 milioane de dolari.

Comedia ”O noapte la muzeu 2”, cu Ben Stiller în rolul principal, încheie topul zece al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord la sfîrşitul săptămînii trecute, după ce a vîndut bilete în valoare de 2,1 milioane de dolari.