”Transformers: Răzbunarea celor învinşi”, în fruntea box office-ului nord-american

Filmul de acţiune ”Transformers: Răzbunarea celor învinşi”, regizat de Michael Bay şi cu actorul Shia LaBoeuf în rolul principal, s-a clasat în fruntea box office-ului nord-american. Acest film, continuarea peliculei ”Transformers - Razboiul lor în lumea noastră” din 2007, a obţinut încasări de 112 milioane de dolari în cursul acestui sfîrşit de săptămînă. În total, după prima săptămînă de prezenţă în sălile de cinematograf, acest al doilea opus al francizei Transformers a realizat încasări de 201 milioane de dolari, fiind foarte aproape să doboare recordul stabilit în 2008 de ”Cavalerul negru”, care a realizat 203 milioane de dolari în prima săptămînă de la lansare.

Comedia romantică ”Vrei să te însori cu mine?/ The Proposal”, în care Sandra Bullock joacă alături de Ryan Reynolds, a obţit 18,4 milioane de dolari în acest weekend şi a ocupat a doua poziţie în acest clasament. Comedia ”Marea mahmureală/ The Hangover”, ce prezintă povestea a trei prieteni care se trezesc după o petrecere a burlacilor în Las Vagas, ocupă poziţia a treia, cu 17,2 milioane de dolari. Filmul de animaţie ”Deasupra tuturor/ Up”, produs de Pixar, a ocupat locul al patrulea, cu încasări de 13 milioane de dolari. Drama ”Viaţa surorii mele/ My Sister\'s Keeper”, în care rolul principal este interpretat de Cameron Diaz, a obţinut încasări de 12 milioane de dolari în primele trei zile de difuzare şi a ocupat poziţia a cincea. Comedia ”Anul unu/ Year One”, cu Jack Black şi Michael Cera, a ocupat poziţia a şasea, cu încasări de 5,8 milioane de dolari, fiind urmată de thriller-ul ”123 S-a furat un tren”, cu Denzel Washington şi John Travolta, pe locul al şaptelea, cu încasări de 5,4 milioane de dolari. Cel mai recent film din franciza Star Trek, intitulat ”Star Trek: Un nou început”, a ocupat locul al optulea, cu încasări de 3,6 milioane de dolari, iar comedia ”O noapte la muzeu 2” s-a clasat pe locul al nouălea, după ce a realizat încasări de 3,5 milioane de dolari.

Comedia ”Away We Go”, regizată de Sam Mendes, încheie topul 10 al box office-ului nord-american, după ce a vîndut bilete în valoare de 1,67 milioane de dolari.