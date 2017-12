”Un Prophète”, Filmul Anului la gala London Critics\' Circle

”Profetul / Un Prophète”, în regia cineastului francez Jacques Audiard, un lungmetraj care prezintă realităţile brutale dintr-un penitenciar din Franţa, a fost desemnat, joi, Cel mai bun film al anului, la cea de-a 30-a gală a London Critics\' Circle. La aceste prestigioase premii, filmul ”Avatar”, în regia lui James Cameron, nu a primit nicio nominalizare. Jason Solomons, preşedintele juriului şi, totodată, jurnalist la ”The Observer”, consideră victoria filmului ”Un Prophète” drept una a cinematografiei mondiale. Această victorie este pe placul celor care susţin că anul 2009 nu a fost unul prea reuşit pentru peliculele britanice sau vorbite în limba engleză, considerând că cele mai bune trei filme ale anului au fost, fără îndoială, ”Un Prophète” de Jacques Audiard, ”Das Weisse Band” de Michael Haneke şi ”Let the Right One In” de Tomas Alfredson. Acesta din urmă, un lungmetraj suedez cu vampiri, a fost desemnat de London Critics\' Circle drept Cel mai bun film străin.

Cele mai multe premii au revenit peliculei ”Fish Tank”, a regizoarei Andrea Arnold, despre viaţa dură a unei familii din clasa muncitoare, care trăieşte în Essex. Pelicula s-a impus la categoria Cel mai bun film britanic, iar protagonista Katie Jarvis a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă debutantă, pentru interpretarea memorabilă a Miei, o adolescentă turbulentă şi furioasă, în vârstă de 15 ani. Michael Fassbender a fost desemnat Cel mai bun actor britanic în rol secundar, pentru interpretarea din acelaşi film. Andrea Arnold s-a impus la categoria Cel mai bun regizor britanic, iar Kathryn Bigelow s-a impus la categoria Cel mai bun regizor, pentru drama ”The Hurt Locker”. Quentin Tarantino, prezent la ceremonie, a primit premiul pentru realizări deosebite în cinematografie, acest trofeu purtând numele celebrului cronicar de film de la ”Sunday Times”, Dilys Powell. Filmul său, ”Ticăloşi fără glorie”, a fost recompensat cu premiul pentru Cel mai bun actor, decernat austriacului Christoph Waltz, pentru interpretarea unui nazist sadic. Cea mai bună actriţă a fost desemnată Mo\'Nique, pentru interpretarea ei din ”Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”. Această victorie confirmă numeroasele premii primite anterior de actriţa americană în sezonul galelor de la Hollywood din acest an, ea fiind, de altfel, nominalizată atât la premiile BAFTA, cât şi la Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, unde este considerată marea favorită. Printre ceilalţi câştigători la gala London Critics\' Circle se numără Carey Mulligan, desemnată Cea mai bună actriţă britanică, victoria ei fiind singura distincţie primită de pelicula ”An Education” din şapte nominalizări. Colin Firth a fost desemnat Cel mai bun actor britanic, pentru rolul din ”A Single Man”, Anne-Marie Duff s-a impus la categoria Cea mai bună actriţă britanică în rol secundar, pentru interpretarea mamei lui John Lennon din ”Nowhere Boy”, Duncan Jones a fost desemnat Cel mai bun cineast britanic debutant, iar Armando Iannucci, Jesse Armstrong, Simon Blackwell şi Tony Roche au primit premiul pentru Cel mai bun scenariu, pentru drama ”In the Loop”.

Printr-o ceremonie anterioară, care a marcat cea de-a 30-a aniversare a acestei prestigioase asociaţii, London Critics\' Circle a decis şi cel mai bun film din istoria acestor premii. Printre candidaţi s-au aflat filme de renume, precum ”Paris, Texas”, ”Lista lui Schindler” şi ”Brokeback Mountain”, însă criticii au ales pelicula care a triumfat chiar la ediţia inaugurală, din 1980 – ”Apocalypse Now / Apocalipsul acum”, de Francis Ford Coppola. Premiile Cercului Criticilor din Londra (The London Critics\' Circle Awards) sunt acordate de un juriu format din criticii de film de la peste 100 de reviste de specialitate, care strâng fonduri în beneficiul National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).