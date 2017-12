Preşedintele francez, Nicolas Sarkozy, a declarat marţi, într-un interviu, referitor la cerinţa Israelului de a fi recunoscut ca stat evreu, că ”un stat evreu nu are nicio semnificaţie, pentru că un stat nu este evreu sau catolic”. În cadrul unui interviu pentru Agenţia France-Presse şi două posturi de radio ale comunităţii evreieşti din Franţa, Radio J şi RCJ, Sarkozy a declarat: ”Stat evreu, nu ştiu ce vrea să însemne asta. A vorbi despre un stat al poporului evreu este deja mai interesant. Eu apăr ideea cu două state naţiune. Un stat evreu nu are nicio semnificaţie, pentru că un stat nu este evreu sau catolic. Statul poporului evreu, este o discuţie pe care o putem avea, dar stat evreu nu are niciun sens”, a insistat el. La 18 iulie, ministrul francez de Externe, Alain Juppe, a criticat noţiunea de stat evreu, în cursul unei reuniuni ministeriale a UE la Bruxelles, cu privire la o eventuală relansare a procesului de pace din Orientul Mijlociu. Între alte probleme întâmpinate de acest proces, Juppe a citat în particular menţiunea unui stat evreu. ”Din câte ştiu, astăzi în Israel există evrei, dar şi arabi”, a declarat atunci şeful diplomaţiei franceze. Ulterior, Consiliul Reprezentativ al Instituţiilor evreieşti din Franţa (CRIF) şi-a exprimat uimirea faţă de declaraţiile lui Juppe şi a amintit că, într-o rezoluţie din 1947, Adunarea Generală a ONU a votat în favoarea existenţei unui stat evreu şi a unui stat arab.