”Un veac de singurătate”, cel mai influent roman din ultimii 25 de ani

Romanul ”Un veac de singurătate” al lui Gabriel Garcia Marquez este cel care a influenţat cel mai mult literatura universală în ultimii 25 de ani, potrivit unui sondaj realizat între scriitori de diferite naţionalităţi, de revista literară internaţională ”Wasafiri”. Romanul lui Marquez a fost singurul ales de cei mai mulţi ca fiind cel mai influent în scriitura la nivel mondial. ”A învăţat vestul cum să citească o realitate alternativă şi a deschis calea pentru scriitorii non-vestici, cum sînt eu, şi alţi scriitori din Africa şi Asia. În afara faptului că este o carte uimitoare, a învăţat cititorii vestici toleranţa pentru alte perspective”, consideră scriitorul din Ghana, Nii Ayikwei Parkes.

Pe lista celor 25 de scriitori care au participat la sondaj au fost alese ca fiind influente şi memoriile lui Barak Obama, ”Dreams from My Father”. Alte cărţi nominalizate ca fiind cele mai influente în ultimul sfert de veac sînt ”Lolita” de Vladimir Nabokov, ”The Stories” de Raymond Carver, ”The Famished Road” al lui Ben Okri şi ”Disgrace” scrisă de JM Coetzee. Salman Rushdie a fost singurul scriitor ales cu două romane – ”Versetele satanice” şi ”Copiii din miez de noapte”. García Márquez este unul dintre cele mai sonore nume ale literaturii hispanice, laureat al Nobelului pentru Literatură în 1982. Şi-a făcut debutul în literatură ca nuvelist, în 1955, cu ”La hojarasca” (Furtuna frunzei). Titlul care l-a consacrat este romanul ”Un veac de singurătate”, interpretat de critică ca început al ”realismului magic” în literatură. După anii \'70, a fost foarte prolific, apărîndu-i ”Toamna patriarhului” (El otoño del patriarca, 1975), ”Cronica unei morţi anunţate” (Crónica de una muerte anunciada, 1981), ”Dragostea în vremea holerei” (El amor en los tiempos del cólera, 1985), ”Generalul în labirintul său” (El general en su laberinto, 1989), romanul ultimelor zile ale lui Simón Bolívar. În 1996, i-a apărut cronica jurnalistică ”Veşti despre o răpire” (Noticia de un secuestro), care va fi ecranizată în acest an.

Diagnosticat cu cancer în 1999, García Márquez a început să lucreze la povestea propriei vieţi, ”A trăi pentru a-ţi povesti viaţa” (Vivir para contarla), care rememorează primii săi 30 de ani. În 2004, s-a reîntors la ficţiune, nuvela ”Povestea tîrfelor mele triste” (Memoria de mis putas tristes) fiind ultimul titlu semnat de scriitor.