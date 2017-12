”Up”, marele câştigător al Annie Awards 2010

Filmul “Up / Deasupra tuturor”, produs de studiourile Pixar, s-a impus la cea de-a 37-a gală Annie Awards, unde a fost desemnat cel mai bun lungmetraj de animaţie, primind, totodată, premiul pentru regie, decernat lui Pete Docter. Pelicula concurează şi la premiile Oscar, fiind selecţionată de Academia de Film Americană la categoriile Cel mai bun film şi Cel mai bun lungmetraj animat. La gala Annie Awards, “Up” a concurat la categoria Cel mai bun film de animaţie, cu peliculele “Cloudy with a Chance of Meatballs”, “Coraline”, “Fantastic Mr. Fox”, “The Secret of Kells” şi “The Princess and the Frog”. Studiourile Walt Disney au triumfat la majoritatea categoriilor importante, primind şase premii Annie, iar Dreamworks Studios au primit cinci premii Annie, în special pentru producţiile de televiziune.

Premiile Annie, decernate de Societatea Internaţională de Film Animat (ASIFA-Hollywood), sunt, de obicei, un ghid important în ceea ce priveşte producţiile animate care au şansa să fie recompensate cu un premiu Oscar. În anii trecuţi, premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj animat a revenit, în general, câştigătorului unui premiu Annie. Însă, în 2009, premiul Annie a revenit lungmetrajului “Kung Fu Panda”, în timp ce premiul Oscar a fost câştigat de filmul animat “Wall-E”. Cea de-a 37-a gală a premiilor Annie a avut loc la Royce Hall, Universitatea California din Los Angeles, pe 6 februarie. Premiile Oscar vor fi decernate pe 7 martie, la Kodak Theatre din Los Angeles.