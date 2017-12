”Up in the Air”, cu George Clooney, cap de afiş la Festivalul de la Roma

Lungmetrajul ”Up in the Air”, de Jason Reitman, cu George Clooney în rolul principal, este cap de afiş la Festivalul Internaţional de Film de la Roma, ce se desfăşoară între 15 şi 23 octombrie şi care va fi deschis cu drama de război ”Triage”, de Danis Tanovic. Anul acesta, doar 14 pelicule sînt în cursa pentru trofeul Marcus Aurelius, faţă de 20, cîte au fost înscrise anul trecut. Festivalul se va încheia cu filmul ”Julie and Julia”, cu Meryl Streep în rolul principal, în aceeaşi zi fiindu-i decernat actriţei trofeul pentru întreaga activitate. Printre filmele care vor rula în festival se numără ”The Last Station”, cu Hellen Mirren şi Christopher Plummer, în competiţie, alături de ”Vision”, de Margarethe von Trotta.

Festivalul de Film de la Roma aduce, la cea de-a patra ediţie, mai multe staruri pe covorul roşu. Deşi multe filme vin după ce au avut premiera mondială la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto, care s-a încheiat recent, evenimentul din capitala Italiei este şi gazda unor premiere mondiale, precum ”The City of Your Final Destination”, de James Ivory, ”Concertul”, de regizorul francez de origine română Radu Mihăileanu, care va rula în afara competiţiei şi ”The Twilight Saga: New Moon”, care a fost filmat parţial în Italia. Acestor filme li se adaugă ”A Serious Man”, noul film semnat de fraţii Joel şi Ethan Coen. Festivalul îi va aduce, de asemenea, un omagiu lui Heath Ledger, decedat la începutul anului 2008, în urma unei supradoze de medicamente, prezentînd diferite înregistrări video şi filme cu acesta, printre care se numără cel mai nou lungmetraj al lui Terry Gilliam, ”The Imaginarium of Doctor Parnassus”.