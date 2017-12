”Urzeala Tronurilor”, cel mai urmărit serial din lume

Ultimul episod din cel de-al treilea sezon al serialului ”Game of Thrones / Urzeala Tronurilor”, produs şi difuzat de postul HBO, a doborât recordul de piraterie online în domeniul producţiilor de televiziune. Astfel, acest episod a generat 170.000 de descărcări online simultane pe platformele de partajări de fişiere de tipul BitTorrent, în orele de după difuzarea show-ului în SUA. Totodată, peste 5,4 milioane de abonaţi HBO au urmărit ultimul episod din cel de-al treilea sezon al serialului, difuzat duminică seară în America de Nord. În 24 de ore după difuzarea episodului pe micile ecrane, peste un milion de persoane l-au descărcat deja, doborând toate recordurile precedente pentru un serial de televiziune.

Pirateria online nu este deloc un fapt neobişnuit pentru serialul ”Game of Thrones / Urzeala Tronurilor”. Reprezentanţii site-ului TorrentFreak au anunţat anterior că show-ul produs de HBO a fost cel mai piratat serial de televiziune din 2012, cu o medie de 4,28 milioane de descărcări online pe episod. De atunci, acest record a fost doborât de primul episod din cel de-al treilea sezon al serialului, difuzat la începutul lunii aprilie. În ciuda pirateriei online, producţia TV înregistrează o audienţă tot mai mare. Postul HBO a anunţat că, graţie unei audienţe medii de 13,6 milioane de telespectatori pe episod, ”Game of Thrones / Urzeala Tronurilor” a depăşit serialul ”True Blood” şi a devenit cel mai urmărit serial HBO din toate producţiile aflate încă în grila de difuzare. Acum, ”Game of Thrones / Urzeala Tronurilor” este depăşit doar de serialul ”The Soprano`s / Clanul Soprano\" în topul celor mai vizualizate producţii originale HBO.

La începutul lunii aprilie, postul HBO a anunţat că serialul va continua cu un al patrulea sezon, care va avea zece episoade şi va fi difuzat în 2014. Inspirat din seria de romane ”A Song of Ice and Fire / Cântec de gheaţă şi foc”, de George R. R. Martin, serialul original HBO are o acţiune centrată vag în secolul al XV-lea, într-un regat fictiv numit Westeros. Magicul, epicul şi fantasticul vin în completarea acţiunii din ”Game of Thrones / Urzeala Tronurilor”. Seria ”A Song of Ice and Fire / Cântec de gheaţă şi foc” este o fantezie epică scrisă de romancierul şi scenaristul american George R. R. Martin. Acesta a început să lucreze la această serie în 1991, primul volum fiind publicat în 1996. Planificată iniţial ca trilogie, seria cuprinde până în prezent cinci romane publicate şi încă două aflate în stadiul de proiect. Romanele din această serie au fost traduse în peste 20 de limbi şi s-au vândut în peste 15 milioane de copii pe plan mondial.