”Va fi război până la sfârşitul anului, dacă eşuează negocierile israeliano-palestiniene”

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a avertizat că în Orientul Mijlociu ar putea izbucni un nou război, până la sfârşitul acestui an, dacă în negocierile dintre Israel şi palestinieni nu este reglementată chestiunea coloniilor din Cisiordania. Tensiunile au crescut între israelieni şi palestinieni, care au reluat de curând negocierile de pace, sub patronaj american, din cauza chestiunii coloniilor. Israelul se află sub presiunea palestinienilor, dar şi a administraţiei Obama pentru a prelungi moratoriul de zece luni în privinţa construcţiei de noi locuinţe pe teritoriul disputat al Cisiordaniei. Moratoriul ar urma să expire duminică, iar o nouă rundă de negocieri israeliano-palestiniene ar trebui să aibă loc la 30 septembrie. Palestinienii au avertizat însă că vor întrerupe negocierile de pace, dacă moratoriul nu este menţinut. ”Israelul este pregătit să ajungă la un compromis agreat de toate părţile pentru prelungirea moratoriului asupra procesului de construcţie în coloniile din Cisiordania”, a declarat, vineri, un înalt oficial guvernamental israelian, care a solicitat anonimatul.