”Viva La Vida” al trupei Coldplay, cel mai vîndut album în 2008

Albumul ”Viva La Vida Or Death And All His Friends” al trupei rock Coldplay s-a clasat pe primul loc în topul celor mai vîndute albume la nivel mondial în 2008, potrivit statisticilor Federaţiei Internaţionale a Industriei Fonografice. Cel de-al patrulea album al trupei britanice a fost vîndut în 6,8 milioane de exemplare în întreaga lume, fiind de asemenea şi cel mai descărcat album de pe Internet. Clasamentul Federaţiei Internaţionale a Industriei Fonografice încoronează un an fast pentru Coldplay, trupă care a fost deja recompensată cu trei premii Grammy, dintre care unul pentru cel mai bun album rock.

Albumul ”Black Ice”, cel mai nou al trupei rock AC/DC, s-a poziţionat pe locul al doilea, în timp ce albumul care conţine coloana sonoră a filmului ”Mamma Mia!” a ocupat locul al treilea. Cîntăreaţa britanică Duffy a ajuns, cu primul său album, ”Rockferry”, pe locul patru, în timp ce trupa de heavy metal Metallica a ajuns pe locul cinci. Al zecelea album de pe listă aparţine cîntăreţei Rihanna. Mult aşteptatul album al trupei americane Guns N\' Roses\', ”Chinese Democracy”, s-a clasat pe locul 14, iar cel mai vîndut album al tuturor timpurilor, ”Thriller”, al lui Michael Jackson, lansat într-o ediţie aniversară în 2008, s-a clasat pe locul 32. La sfîrşitul anului 2008, agenţiile de presă transmiteau că trupa Coldplay a fost acuzată de plagiat de chitaristul Joe Satriani.