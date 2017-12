”Whiplash”, marele premiu la Sundance

Pelicula ”Whiplash”, o dramă ce are în centru relaţia conflictuală dintre un tânăr toboşar de jazz şi profesorul său, a obţinut marele premiu pentru ficţiune şi premiul publicului la cea de-a 30-a ediţie a festivalului american de film independent Sundance. Filmul, care îi are ca interpreţi principali pe Miles Teller şi J.K. Simmons, este regizat de tânărul Damien Chazelle, distins şi anul trecut la Sundance, pentru scurtmetraj.

Marele premiu pentru documentar şi l-a adjudecat ”Rich Hill”, realizat de Tracy Droz Tagos şi Andrew Droz Palermo şi care face portretul a trei adolescenţi defavorizaţi dintr-un orăşel din statul american Missouri. Dintre filmele străine participante la festival, marele premiu pentru ficţiune i-a fost atribuit peliculei ”Matar a un hombre” (Să ucizi un om), a chilianului Alejandro Fernandez Almendras, o cooperare chiliano-franceză, iar marele premiu pentru documentar, unei pelicule care explorează consecinţele războiului civil din Siria, ”Return to Homs”, semnată de Talal Derki, o producţie siriano-germană.

Pe lângă ”Whiplash”, au mai primit premii din partea publicului drama etiopiană ”Difret” şi documentarele ”Alive Inside: A Story of Music & Memory”, despre efectele benefice ale muzicii asupra pacienţilor care suferă de Alzheimer, şi ”The Green Prince”, povestea adevărată a unui palestinian care a spionat mişcarea Hamas, timp de zece ani, în favoarea Israelului. Între premiile speciale ale juriului şi recompensele tehnice acordate, regizorul austriac Hubert Sauper a fost distins pentru ”curajul cinematografic” demonstrat de documentarul său despre neocolonialism, intitulat ”We Come As Friends”, iar ”Happiness”, al francezului Thomas Balmes, a obţinut trofeul festivalului pentru fotografie.

Peste 120 de lungmetraje au fost prezentate la actuala ediţie a festivalului de film independent creat de Robert Redford, care s-a încheiat ieri, la Park City, într-o zonă montană din statul Utah, în vestul SUA.