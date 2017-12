”Ziua în care Pămîntul se opri”, primul în box office-ul nord-american

Thriller-ul SF ”Ziua în care Pămîntul se opri” a intrat direct pe prima poziţie în box office-ul nord-american, în prima săptămînă de la lansarea pe marile ecrane, obţinînd încasări de 31 de milioane de dolari de vineri pînă duminică. Remake al unui film clasic din 1951, noua versiune îl prezintă pe actorul Keanu Reeves jucînd rolul unui extraterestru cu formă umană, venit să salveze Terra, cu sau fără ajutorul locuitorilor ei.

Pe locul al doilea în acest clasament a coborît comedia ”De Crăciun nu stăm acasă!”, cu Reese Witherspoon şi Vince Vaughn, care prezintă povestea unui cuplu ce se vede nevoit să sărbătorească Crăciunul în patru localităţi diferite, deoarece părinţii celor doi protagonişti sînt divorţaţi. Filmul a obţinut încasări de 13,3 milioane de dolari la sfîrşitul săptămînii trecute şi un total de 88 de milioane de dolari de la lansare, în urmă cu trei săptămîni. Frumoasa poveste de dragoste cu vampiri ”Amurg” coboară de pe locul al doilea pe al treilea în box office-ul nord-american, după ce a obţinut încasări în valoare de 8 milioane de dolari. Filmul a încasat 150 de milioane de dolari de la lansarea lui pe marile ecrane, în urmă cu o lună. Pe locul al patrulea s-a situat lungmetrajul de animaţie ”Bolt”, produs de Walt Disney Feature Animation, care a obţinut 7,5 milioane de dolari la sfîrşitul săptămînii trecute, respectiv 89 de milioane de dolari de la lansarea lui în sălile de cinematograf. Această comedie de animaţie prezintă aventurile cîinelui Bolt, gazda unui show de televiziune de succes, care este transportat din greşeală la New York. Ajutat de doi prieteni, un hamster şi o pisică, Bolt descoperă gustul realităţii şi faptul că nu are nevoie de puteri speciale pentru a fi un erou. ”Australia”, epopeea romantică cu Nicole Kidman şi Hugh Jackman, se află pe poziţia a cincea în clasament, cu încasări de 4,2 milioane de dolari şi un total de 38 de milioane de dolari după cele trei săptămîni de la lansare. Filmul prezintă povestea unei aristocrate rezervate şi de o politeţe rece, constrînsă să facă echipă cu un cowboy cam necioplit pentru a-şi salva imensa ei fermă. Cel mai recent film din seria Bond, ”Quantum of Solace: Partea lui de consolare”, ocupă locul al şaselea în acest clasament, după ce a obţinut încasări de 3,8 milioane de dolari de vineri pînă duminică şi un total de 157,6 milioane de dolari de la lansarea în cinematografele din America de Nord, în urmă cu cinci săptămîni. ”Nothing like the Holidays”, o comedie cu Debra Messing şi John Leguizamo, a obţinut încasări de 3,5 milioane de dolari, în primul weekend de la lansarea pe marile ecrane şi ocupă locul al şaptelea în box office-ul nord-american. Pe poziţia a opta s-a clasat lungmetrajul de animaţie ”Madagascar 2”, care a obţinut încasări în valoare de 3,2 milioane de dolari de vineri pînă duminică. Pe locul al nouălea în acest clasament s-a situat ”Milk”, un film ce prezintă viaţa dramatică a lui Harvey Milk, unul dintre primii politicieni din California care a recunoscut în mod public faptul că este homosexual şi care a fost asasinat în 1978. Această dramă a obţinut 2,6 milioane de dolari în acest weekend şi un total de 7,6 milioane de dolari în cele două săptămîni de la lansare.

Pe locul al zecelea se află a treia parte a seriei Transporter, cu Jason Statham, care a obţinut încasări în valoare de 2,25 de milioane de dolari la sfîrşitul săptămînii şi a totalizat 29,3 milioane de dolari în cele trei săptămîni de la lansare.