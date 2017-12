Anda Adam cîntă în memoria lui Michael Jackson

Anda Adam va include în toate spectacolele pe care le va susţine un moment special în memoria lui Michael Jackson. Ca un tribut adus „Regelui muzicii pop\", artista va interpreta piesa „Will You Be There\" şi, împreună cu trupa sa de dansatori, a pregătit şi o coregrafie care să întregească momentul. „Pentru mine, Michael a însemnat enorm. A fost ca un membru al familiei mele şi, în mare măsură, datorită lui am început să cînt\", a declarat Anda Adam. „Am şi o filmare cu mine de la 14 ani, în care sînt îmbrăcată exact ca el şi dansez întocmai ca Michael. Îmi pregăteam serbarea şcolară şi am rugat-o pe mama să-mi ia paiete lunguieţe aurii şi să-mi facă epoleţi ca ai lui. Ca să nu mai spun că toată camera mea era plină numai cu postere cu el\", a mai spus ea.

În semn de preţuire pentru Michael Jackson, Anda a mers, duminică, pe stadionul „Iolanda Balaş” din capitală, pentru a-i aduce un omagiu, alături de miile de fani veniţi pentru a viziona concertul susţinut de artist pe stadionul „Lia Manoliu”, în 1992. „Păcat că oamenii nu ştiu să protejeze şi să iubească asemenea valori care au fost trimise de Dumnezeu pe pămînt. Altul ca el nu se va mai naşte, sînt sigură de asta\", a declarat artista.

În ceea ce priveşte cariera sa muzicală, Anda Adam pregăteşte un nou single de pe albumul „Queen of Hearts\", piesă ce va fi lansată în toamna acestui an.