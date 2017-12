Anda Adam era să fie călcată în picioare

Cântăreaţa Anda Adam a mărturisit, ieri, că a trecut prin momente de panică duminică noapte, când a susţinut un concert la Alba Iulia. Artista a cântat în faţa a peste 20.000 de oameni şi înaintea hitului său, „Dacă ar fi“, a coborât de pe scenă în faţa spectatorilor, pentru a-i saluta îndeaproape. A fost momentul care a declanşat o adevărată isterie printre cei prezenţi la spectacol. Artista s-a trezit înconjurată de zeci de fani care au sărit gardurile de protecţie, în dorinţa de a o atinge şi de a se fotografia alături de ea. Pentru a ajunge înapoi pe scenă, Anda Adam a trebuit să fie ajutată de forţele de ordine, care au creat un culoar printre admiratori.

Cu toate acestea, Anda Adam spune că îşi iubeşte enorm fanii şi ţara, pe care o promovează în afara graniţelor şi pe care nu vrea să o părăsească. „Sunt mândră că trăiesc în România şi nu o spun doar de 1 Decembrie. De fiecare dată când am cântat peste hotare, am ţinut să laud cât de mult am putut ţara mea. Am decis să rămân aici şi să îmi clădesc o carieră în România, deşi părinţii mei mi-au oferit tot ce aveam nevoie pentru a mă muta la ei, în America sau în Australia“, a declarat Anda Adam.