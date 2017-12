Anda Adam, pe youtube

Cunoscuta solistă Anda Adam a lansat pe internet melodia “Don’t Save It All For Christmas Day”. Piesa reprezintă un cadou de Crăciun pentru cei ce îi îndrăgesc muzica şi poate fi ascultată pe youtube. Luna trecută, Anda Adam a lansat single-ul “Love On Yo”, piesă care, în prezent, se află situată în topurile muzicale din România . Prin această recentă lansare, Anda se alătură altor artişti autohtoni care lansează piese specifice sărbătorilor de iarnă, printre care Sophia, cu “Forever Christmas”, Andra – “Deschide uşa, creştine”, Dya – “Snow Story”, Inna – “I Need You For Christmas”, Andreea Bălan şi Petrişor Ruge – “Snow”, Mandinga – “Not another Christmas movie - Domn, Domn să-nălţăm” sau Ştefan Bănică Jr. cu “Ho Ho Ho”.

(C.B.)