Anda Adam se înfometează, deși e gravidă

Deşi este însărcinată în şase luni, Anda Adam a luat în greutate foarte puţine kilograme. Solista recunoaşte că mănâncă foarte puţin de când este însărcinată. „Toată lumea s-a rugat de mine să mănânc, dar eu nu am avut mai mult apetit. Nici acum nu se vede că aş fi însărcinată, se pare că muşchii îmi susţin foarte bine sarcina. Cred că ţine şi de firea fiecăruia, în perioada asta am mâncat mai puţin decât înainte. Iar de câteva ori am gustat din ceva şi m-am săturat. Cert e că mănânc mai puţin decât înainte. Bine, eu tot timpul am fost mai strictă cu mâncarea, pot să spun că aveam cât de cât o dietă. De multe ori uit să mănânc. Noroc că mă sună soţul şi mă întreabă dacă am mâncat”, a declarat Anda Adam.

În cele șase luni de sarcină, cântăreața nu a pus pe ea mai mult de cinci kilograme şi recunoaşte că a schimbat mult dieta. Nu consumă grăsimi şi nu simte nevoia să mănânce dulciuri, ci preferă lapte, iaurt şi mere.