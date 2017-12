Anda Adam se pregătește să nască

Cântăreața Anda Adam este gata de naștere. La sfârșitul acestei luni, artista va deveni, pentru prima dată, mămică. Ea a dezvăluit ce planuri are pentru săptămânile care vor urma. Deși solicitările pentru concerte curg încă și în această perioadă, solista a decis ca, în ultimele două săptămâni de sarcină, să stea acasă pentru a evita orice efort. Anda va naște la o clinică privată din București, iar mama ei îi va fi alături în toată această perioadă. În preajma Crăciunului, artista va reveni pe scenă întrucât are programate mai multe concerte cu tarife mari, în special în noaptea de Revelion. În luna ianuarie, artista va rămâne acasă și se va bucura de viața de familie, astfel că nu va mai pleca în vacanță, așa cum obișnuia să facă până acum la fiecare început de an.

