Anda Adam şi Giulia îşi vînd... hainele

Atît Anda Adam, cît şi Giulia (ex Candy”) sînt două artiste tinere, frumoase, talentate şi mereu în pas cu moda, acestea fiind doar cîteva dintre motivele pentru care multe dintre admiratoarele lor îşi doresc să se îmbrace şi să arate la fel ca vedetele preferate… Special pentru fanele lor, Anda şi Giulia au decis să îşi scoată la vînzare o parte din… garderobă. Astfel, Giulia a renunţat la o bluză din perioada „Candy”, dar şi la cîteva obiecte personale, printre care şi un lac de unghii roz. „Bluziţa face parte din costumul de scenă în care îmi plăcea cel mai mult să mă îmbrac. Îmi este foarte greu să mă despart de acest costum, motiv pentru care voi păstra pantalonii”, a declarat interpreta. Produsul este disponibil pe site-ul www.precious.ro, la preţul de 500 lei.

În schimb, Anda Adam a fost mai darnică cu… fanii, renunţînd la trei piese vestimentare: o pereche de blugi şi două bluze. „Am purtat aceşti blugi în clipul piesei „Selecta” şi apoi, în foarte multe concerte. M-am simţit bine în ei, nu m-au împiedicat niciodată la mişcări, la dans, super sexy... nu am decît cuvinte de laudă despre ei. Numai că, după fiecare concert, veneau fanii să mă roage să le dau haine de-ale mele, motiv pentru care - iată - primele haine din clipurile mele sînt disponibile pentru toată lumea. Aştept ca admiratorii să îmi spună ce lucruri vor să mai aibă de la mine”, a spus Anda Adam. Blugii purtaţi de Anda pot fi achiziţionaţi cu numai… 800 de lei, în timp ce bluzele sînt disponibile la 300, respectiv 250 de lei. „Vreau să le spun fanelor mele că şi mie mi-a fost greu. De la 17 ani sînt singură. A trebuit să ştiu să am grijă de casă, să am grijă de mine, de maşină, de bani, de carieră, de sufletul meu. Singură”, a ţinut să precizeze Anda.