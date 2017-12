Andon: “Rezultatele uninominalului, după două-trei legislaturi“

Preşedintele Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, Sergiu Andon, a declarat, vineri, într-o dezbatere organizată de Institutul pentru Politici Publice pe marginea mecanismelor de monitorizare a parlamentelor, că “rezultatele votului uninominal în ceea ce priveşte transparenţa actului decizional şi responsabilitatea aleşilor ar putea deveni vizibile abia după două - trei legislaturi”. El a adăugat că transparenţa activităţii şi a comportamentului parlamentar va intra în simbioză cu răspunderea alesului, la nivelul circumscripţiei în care acesta a fost votat. Pe de altă parte, Andon a scos în evidenţă şi efectele pozitive ale introducerii sistemului de vot electronic în plenul Parlamentului şi ale listării opţiunilor pe care le-au avut senatorii şi deputaţii. El a arătat că aceste proceduri au fost bine primite şi au avut un efect pozitiv, contribuind la creşterea responsabilităţii parlamentarilor faţă de votul exprimat. La rîndul său, senatorul conservator Sabin Cutaş, membru al Comisiei de politică externă, a apreciat că, în ultimii 19 ani, calitatea parlamentarilor s-a îmbunătăţit şi a apreciat că una dintre greşelile frecvente este aceea de a pune semnul egalităţii între Parlament şi parlamentari, realizînd astfel generalizări neconforme cu realitatea. El şi-a exprimat speranţa că introducerea votului uninominal va fi un “experiment reuşit”, care va contribui la responsabilizarea aleşilor. În cadrul aceleiaşi dezbateri, Mark Cunningham, reprezentant al German Marshall Fund of the United States/The Black Sea Trust for Regional Cooperation, a insistat asupra importanţei pe care o are dialogul deschis dintre organizaţiile nonguvernamentale şi Legislativ.