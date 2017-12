Andra concertează la Constanţa

Cunoscuta solistă Andra va concerta vineri în clubul constănţean Wish. Din repertoriul cîntăreţei nu va lipsi cel mai nou single al acesteia, care se intitulează “Colţ de suflet”, dar nici melodiile mai vechi, care i-au adus celebritatea. În plus, datorită faptului că iarna a fost deja vestită cu fulgi de nea la malul mării, artista nu va ocoli frumoasele ritmuri ale colindelor, întrucât, recent, a lansat un videoclip pentru melodia “Deschide uşa, creştine”. Albumul „Vis de iarnă” a primit Discul de Aur şi, datorită succesului înregistrat, a fost reeditat în 2009, pentru al treilea an consecutiv. Pentru ca toată lumea să fie deja “în formă”, concertul este programat după miezul nopţii, iar preţul unui bilet este de 20 lei, doar pentru băieţi, întrucât fetele beneficiază de intrare liberă.