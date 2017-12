Andra, „Crazy Loop” şi „Morandi”, printre nominalizaţii la MTV Europe Music Awards

După ce, anul trecut, Andreea Banică a fost desemnată cîştigătoarea categoriei „Best Romanian Act” în cadrul MTV Europe Music Awards, anul acesta, pe data de 6 noiembrie, la Liverpool, se vor „lupta” Andra, „Crazy Loop”, „Morandi”, Smiley şi Tom Boxer, alături de „Fly Project” şi Anca Parghel.

De asemenea, cîştigătorul „Best Romanian Act” va intra într-o nouă competiţie pentru categoria „Europe’s Favorite”, avînd ocazia să concureze cu ceilalţi cîştigători regionali pentru voturile telespectatorilor MTV. Astfel, Andra, „Crazy Loop”, „Morandi”, Smiley sau Tom Boxer, Anca Parghel şi „Fly Project” pot fi marii învingători ai Europei. Fanii artiştilor români nominalizati la MTV Europe Music Awards 2008 trebuie să acceseze site-ul www.ema.mtv.ro, pînă pe data de 19 octombrie, şi să îşi voteze preferatul, pentru a stabili cîştigătorul trofeului de anul acesta.

Artiştii nominalizaţi la acest premiu s-au arătat foarte emoţionaţi şi extrem de fericiţi. „Nu este pentru prima oară cînd sînt nominalizată la MTV Europe Music Awards, la categoria „Best Romanian Act”, iar acest lucru nu poate decît să îmi reconfirme faptul că muzica mea este apreciată şi iubită. Sînt bucuroasă şi magulită, în acelaşi timp, că publicul mă consideră unul dintre artiştii reprezentativi pentru România şi vreau să îi mulţumesc pentru asta”, a spus Andra. Şi Smiley a fost la fel de încîntat la aflarea veştii: „Mă bucur foarte mult că am fost nominalizat la Premiile MTV chiar în anul de debut al carierei solo. Şi, recunosc, mi-ar plăcea să vizitez Liverpool”. La fel ca şi Smiley, componenţii trupei „Morandi” s-au arătat extrem de fericiţi: „Sîntem extrem de încîntaţi că şi anul acesta ne număram printre cei propuşi de MTV România la premiile EMA 2008 Liverpool. Această nominalizare vine după un an în care am lansat un nou album, N3XT, cel mai de succes de pînă acum, care a reuşit să treacă de graniţele ţării şi sîntem încrezători în şansele noastre. Ceilalţi concurenţi sînt nume importante ale muzicii din România şi ne onorează cu atît mai mult această nominalizare. Avem încredere că fanii ne vor susţine, aşa cum au făcut-o şi pînă acum”. Dacă Andra sau Morandi au mai fost nominalizaţi la aceste premii, pentru Tom Boxer, acest lucru a fost extrem de surprinzător: „Cînd eram mai mic mă uitam la EMA, cu o pungă de pufuleţi în mînă, şi îmi imaginam cum ar fi să fiu acolo... Era ca o poveste. Acum a devenit realitate... dar de fapt... ce e realitatea ? Tot un vis, nu? Multumesc MTV şi tuturor fanilor Brasil”. Dan Bălan, alias Crazy Loop, a aflat de nominalizare de la… fanii săi: „Am aflat de nominalizare, atît de la MTV, cît şi de la fanii care au organizat o întreagă campanie de votare pe forumul meu. Vestea nu poate decît să ma bucure”, a spus Dan.

MTV Europe Music Awards 2007 a fost difuzat atît în Europa, cît şi în Statele Unite ale Americii şi Asia, fiind urmărit de mai bine de 30 milioane de oameni.