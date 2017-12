Andra, la primul album de muzică populară

Una dintre cele mai talentate artiste autohtone, Andra, va începe anul 2007 cu un nou proiect muzical alături de fratele ei, Săndel, interpreta urmînd să lanseze primul său album de muzică populară din carieră. Andra şi Sandel vor cînta împreună, "De la frate la soră", fiind titlul noului material care va apărea pe piaţa muzicală autohtonă la sfîrşitul lunii ianuarie. Albumul reprezintă un proiect de familie, materialul fiind compus în întregime de Săndel. Acesta conţine atît duete cîntate de Andra şi Sandel, cît şi piese interpretate de aceştia individual. Cele 14 piese care se vor regăsi pe album sînt inspirate din Banat, zonă în care Andra şi Săndel s-au născut şi au copilărit.

Pentru fratele Andrei, albumul reprezintă o noutate. Deşi cîntă de mic muzică populară, este la prima tentativă de compozitor. Cu toate ca Andra a cîntat şi în trecut muzică folclorică prin colaborările pe care le-a avut cu interpreţi consacraţi precum Ileana Ciuculete, artista este la primul album de folclor. "Muzica folclorică a fost întotdeauna aproape de sufletul meu, mai ales ca eu am debutat, pe cînd eram copil, ca interpretă de muzică populară. Mă bucur că acum am ocazia să interpretez alături de Săndel piese din zona în care m-am născut şi este un motiv în plus de mîndrie faptul că toate melodiile de pe primul meu album de folclor sînt compuse integral de fratele meu", a mărturisit artista.