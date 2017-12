Andra, prea ocupată ca să se mărite

Una dintre cele mai bune voci feminine ale României, Andra, este, în prezent, foarte ocupată. Are o mulţime de concerte în ţară, la fel de multe apariţii TV. Anul acesta, artista va avea, în schimb, mai puţine concerte pe litoral. "Nu cred că vom avea prea multe apariţii pe litoral, nu sînt atît de rentabile ca celelalte. Prefer să accept concertele din ţară, sînt mult mai bine plătite", a declarat Mihai Alexandru, tatăl Andrei. Fiind atît de ocupată, Andra nu are timp de... căsătorie. "Gurile rele" deja au afirmat că artista de pe plaiurile mioritice îşi face planuri de nuntă. "Orice lucru pe care îl faci în ziua de azi se interpretează, mai ales cînd eşti artist. Fiica mea nu are timp de căsătorie, este la facultate, are concerte, dacă eşti prieten cu cineva trebuie să te şi căsătoreşti? Andra este foarte tînără, are alte lucuri de făcut acum", a mărturisit tatăl artistei. Se pare că Andra este mult prea ocupată pentru a se căsători, în prezent avînd alte priorităţi.