Sfârşitul lui 2010 i-a găsit pe Andra şi Cătălin Măruţă, pentru a treia oară consecutiv, în Dubai. Noutatea a fost însă faptul că cele două vedete au sărbătorit primul Revelion în doi şi... jumătate. „Vacanţa în Dubai a fost perfectă, aşa cum era de aşteptat! Am fost alături de unii dintre cei mai buni prieteni ai noştri. Cel puţin până acum, n-am găsit nicio tentaţie mai mare decât Dubaiul, care mi-a confirmat că e una dintre cele mai bune destinaţii de vacanţă, mai ales de Revelion\", spune Cătălin Măruţă.

Şi pentru că este un soţ grijuliu, Cătălin Măruţă s-a asigurat că Andrei şi bebeluşului lor care urmează să vină pe lume nu le va lipsi nimic. „Andra s-a simţit foarte bine, având în vedere că, într-adevăr, sarcina e avansată. Din fericire, n-a existat niciun incident, s-a întors cu o stare bună şi un tonus maxim. Bine, s-a protejat cât a putut de soare, de plimbările prea lungi sau de distracţiile agitate, n-a pierdut nopţile, s-a odihnit şi a fost totul OK\", povesteşte Cătălin Măruţă.

În ceea ce priveşte poftele viitoarei mămici, care acum se pregăteşte pentru show-ul „Românii au talent\", Măruţă recunoaşte că s-a străduit să-i facă pe plac soţiei sale. „Am avut grijă să nu-i lipsească nimic din ceea ce ar fi putut să-şi dorească. Dubaiul îţi oferă toate bunătăţile din lume, oricum. A avut nişte pofte simpatice, de exemplu a mâncat mult pepene roşu. Era foarte bun şi, din câte ştim, e şi foarte sănătos\", a mai spus Cătălin.

Şi dacă Andra a fost mai atentă cu expunerea la soare sau distracţiile zgomotoase, Cătălin Măruţă nu a ratat nimic: „Eu, unul, nu am evitat mai nimic, recunosc. Evident, Andra a fost mai atentă, n-a stat la soare la ore cu radiaţii maxime. A preferat să stea sub o umbrelă. Dar eu m-am aventurat sub soare şi în apă, cam la orice oră. S-a găsit şi timp pentru relaxare, în măsura în care asta înseamnă plimbări lungi, seri savuroase în restaurant şi ceva shopping\".