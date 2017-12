Andra şi Măruţă sărbătoresc Valentine’s Day în fiecare zi

Andrei şi lui Cătălin Măruţă, cei doi tineri îndrăgostiţi care nu mai au nevoie de nicio prezentare, nu le trebuie o zi specială pentru a sărbători faptul că se iubesc. Pentru cei doi, ziua de Sfîntul Valentin este doar un motiv în plus pentru a sărbători. Deşi nu îşi fac niciodată planuri deosebite pentru această zi, cei doi mărturisesc că încearcă să fie întotdeauna împreună. „Orice zi a dragostei trebuie sărbătorită şi orice zi ar trebui să fie o zi a dragostei. Chiar dacă nu avem nimic planificat, ştiu sigur că, fiind o zi aparte, o s-o dedic în exclusivitate Andrei”, a mărturisit Cătălin.

Chiar dacă vor sta împreună de Valentine‘s Day, Andra şi Măruţă mărturisesc că nu au nevoie de o zi specială pentru a-şi face cadouri. „Nu avem nevoie de o zi anume, Cătălin îmi face multe cadouri, fără vreun pretext. Şi mi le ascunde printre lucrurile mele, ca să le găsesc absolut din întîmplare. Îmi amintesc că, într-o dimineaţă, am găsit un clopoţel de argint într-o mănuşă”, a mărturisit Andra. La rîndul său, Cătălin a completat: „Iar Andrei îi place foarte mult să facă daruri şi să le împacheteze chiar ea, foarte migălos. Foloseşte ambalaje sofisticate, panglici, crenguţe. Îmi amintesc că după ce am despachetat o cutie mare, frumos ambalată, în care am găsit alte cutii şi cutiuţe, am sfîrşit prin a intra în posesia unui i-pod”.