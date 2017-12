Andrea Pirlo își va încheia cariera în luna decembrie

Unul dintre cei mai valoroși jucători din istoria naționalei Italiei, Andrea Pirlo, a decis să se retragă din fotbal la finalul actualului sezon din MLS, campionat unde evoluează pentru New York City FC. Contractul mijlocașului cu gruparea din Major Soccer League va expira în decembrie 2017. „Înțeleg că a venit timpul să plec. În fiecare zi mă confruntam cu probleme legate de forma mea fizică. La vârsta mea e timpul să te retragi, nu poți juca până la 50 de ani. Mă voi ocupa cu altceva după retragerea din fotbal, însă deocamdată nu știu cu ce. În luna decembrie mă voi întoarce în Italia, însă până atunci dați-mi timp ca să mă gândesc. La vârsta de 38 de ani trebuie să le oferi jucătorilor tineri șansa de a se afirma”, a declarat Andrea Pirlo.

Italianul ar putea fi cooptat în staff-ul compatriotului său Antonio Conte, antrenor la Chelsea, a declarat în presa engleză fostul antrenor secund al londonezilor, Ray Wilkins. „Știu că a fost de mai multe ori în acest an pe Stamford Bridge. E singurul pe care Antonio Conte l-ar mai vrea în staff-ul lui. L-a antrenat la Juventus atunci când avea 34 de ani”, a spus Wilkins. Pirlo e dorit de Conte ca secund pentru a umple golul lăsat de Steve Holland, care este de anul trecut antrenor secund la naționala Angliei. Pirlo și Conte au colaborat la Juventus Torino în perioada 2011-2014, cucerind trei titluri și două Supercupe ale Italiei.

Andrea Pirlo are în spate o carieră impresionantă, la AC Milan și Juventus, cu un total de două Ligi ale Campionilor și șase titluri naționale! Pirlo mai are în palmares două Cupe și trei Supercupe ale Italiei, două Supercupe ale Europei și un Campionat Mondial al cluburilor. Brescia, Internazionale Milano și Reggina sunt celelalte cluburi din cariera lui Andrea Pirlo, care a debutat în Serie A sub comanda lui Mircea Lucescu, la Brescia. 116 meciuri a jucat pentru naționala Italiei, marcând 13 goluri și cucerind titlul mondial în 2006. Pirlo evoluează pentru New York City FC din 2015.