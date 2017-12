Andreea Antonescu, în film american

Solista Andreea Antonescu a participat la filmările pentru o peliculă de peste Ocean şi se pregăteşte pentru lansarea acesteia. Fosta jumătate a trupei Andre se află în Statele Unite, având un rol într-un scurtmetraj, „A Night with Little Richard”. Andreea joacă în rolul unei tinere pe nume Olivia, iar filmul durează 28 de minute. Marea premieră va avea loc pe 7 februarie, la Los Angeles, eveniment pentru care cântăreaţa se pregăteşte intens, aceasta fiind prima ei mişcare importantă pe plan de imagine.

„A Night with Little Richard” se regăseşte pe lista filmelor din celebra comunitate de cinefili online, imdb.com.

Andreea Antonescu a avut, în ultimii ani, mai multe tentative de relansare pe scenă, sub numele de Miss Ventura, lansând, în 2010, piesa „Ready for Us” şi în 2011, single-ul „Can You Feel It”. Acum, cântăreaţa se pregăteşte să apară pe ecrane, după ce programul de... mămică a ţinut-o departe de viaţa artistică.

(C. S.)