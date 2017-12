Andreea Antonescu revine cu un nou clip

Fosta membră a trupei Andre Andreea Antonescu este hotărâtă să revină pe scena muzicală autohtonă şi speră să recucerească topurile, iar din acest motiv, va renunţa şi la vacanţa programată pentru vară. Cântăreaţa se pregăteşte astfel să lanseze o nouă piesă şi să filmeze şi un videoclip, despre care va dezvălui mai multe detalii în zilele următoare.

„Nu am timp de vacanţă în această vară. O să plec în Malta, la sfârşitul lunii iunie, pentru a filma un clip şi o să profit de această ocazie pentru câteva zile de vacanţă. Este a doua oară când ajung în Malta, iar mie îmi place foarte mult acolo. Este o insulă minunată”, a declarat Andreea Antonescu.

Tânăra artistă a mai avut în trecut două tentative de relansare pe scenă, sub numele de Miss Ventura, lansând, în 2010, piesa „Ready for Us” şi în 2011, single-ul „Can You Feel It”. Acum, cântăreaţa se pregăteşte să apară şi pe ecrane, după ce programul de... mămică a ţinut-o departe de viaţa artistică.