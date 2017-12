Andreea Bălan a renunţat la fitness pentru... Keo

În show-biz-ul autohton de astăzi este foarte greu să menţii o relaţie, mai ales cînd amîndoi sînt celebri, tineri şi talentaţi. Este şi cazul Andreei Bălan şi al lui Keo, care formează un cuplu de aprox. patru luni. Chiar dacă cei doi artişti au planuri individuale, tot timpul liber şi-l petrec împreună. “Relaţia mea cu Keo este una extrem de specială. Ne însoţim reciproc pretutindeni. Sîntem la început, totul mi se pare roz, nici eu nu vreau să-l supăr, dar şi el încearcă să-mi facă pe plac”, a mărturisit Andreea. Poate din cauza faptului că cei doi îndrăgostiţi se înţeleg atît de bine, “gurile rele” au şi început să comenteze. După spusele unora, artista îl... sufocă pe Keo, însoţindu-l peste tot. Dar adevărul este cu totul altul. “Sîntem tot timpul împreună, dar pentru că acest lucru ne face plăcere amîndurora! În plus, eu şi Keo sîntem la fel, din multe puncte de vedere. Avem aceeaşi gîndire, nu ne certăm, ne place muzica, nu avem divergenţe, în ciuda faptului că el este mult mai matur decît mine, fiind mai mare cu şase ani. Keo vrea să merg cu el peste tot, nici la sală nu am mai ajuns de trei săptămîni, din cauza lui. Îmi spune că nu am nevoie de fitness, că arăt bine aşa şi vrea să stau cu el în acest timp”, a mărturisit artista.

De cînd este cu Keo, Andreei îi merge mult mai bine şi la facultate. Dacă, în primii doi ani, avea note mici, acum are note de 9 şi de 10. “Sînt fericită că acum iau note mari. În primii ani mi se părea mai greu, dar acum, este ok. Poate şi pentru că examenele le dau grilă în acest an”, a declarat Andreea. În plus, artista are planuri mari pentru viitor, ea strîngînd bani pentru a-şi cumpăra un apartament. “Îmi doresc să îmi iau o casă, care să fie a mea. Am avut un apartament, dar acela era cumpărat cu Teo, fostul meu prieten. Am rămas prieteni buni şi îl vom împărţi amiabil. Voi strînge şi eu bani, mai ales că eu nu prea am pe ce să cheltui, hainele le am de la firma a cărei imagine sînt”, a mai spus cîntăreaţa. Tot pentru a-şi strînge bani de apartament, Andreea va susţine şi cîteva concerte în acest sezon, toate urmînd să fie foarte bine plătite.