Andreea Bălan este... „Crazy About You”

Andreea Bălan şi-a lansat, ieri, noul single, intitulat „Crazy About You”, punând punct aşteptării fanilor. Piesa a fost compusă şi produsă de iubitul artistei, Keo, împreună cu Louie Grants şi Sunrise Inc. „Crazy About You” este cel de-al doilea single al Andreei Bălan apărut anul acesta, după „Trippin”.

Cântăreţei îi merge foarte bine pe plan profesional, având programate numeroase concerte, în special la „balurile de boboci”. În plus, Andreea Bălan şi-a lansat propria trupă de dansatoare, Andreea\'s Dolls, iar acum se pregăteşte să asalteze topurile cu noul său single, „Crazy About You”.