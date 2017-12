Andreea Bălan, K.O. în dragoste

Ne-am obişnuit, de-a lungul anilor, să o regăsim pe Andreea Bălan într-o lumină defavorabilă, pe scena mondenă românească. Fie că era vorba de repertoriul ei, de dansatoarele sau ţinutele ei provocatoare, de anumite declaraţii sau gesturi făcute de cântăreaţă în public, Andreea nu a avut niciodată o imagine de divă elegantă sau artistă intelectuală. Bineînţeles că pentru aceste etichete cu care a trăit în ultimii ani a avut partea ei de vină, însă acum... ipostaza de victimă îi survine într-un mod în care ea nu are nicio culpă, orice s-ar spune.

De nouă ani în relaţie cu Keo... cine s-ar fi gândit? Deja longevitatea şi liniştea din relaţia lor dădeau de bănuit! De un an, Keo părea că se simţea bine şi alături de altcineva, tot blondă, tot cântăreaţă şi chiar simpatică... doar că nu tocmai corectă. Andreea Bălan a ştiut sau a simţit ceva, în urmă cu mai bine de o lună, când l-a somat pe Keo să o ia de soţie. Ezitarea acestuia a dus la despărţire, ceea ce a scos la iveală infidelitatea cântăreţului.

„EU ERAM O FATĂ MUNCITOARE, FIDELĂ, CUMINTE...” După nouă ani alături de Keo, prolifici şi pe plan profesional, Andreea recunoaşte că... până aici i-a fost şi că nu se află deloc în cea mai ideală perioadă din viaţă ei. Şi o recunoaşte într-un mod natural, care surprinde încă o dată prin faptul că ea nu doreşte să facă o telenovelă media pe acest subiect, ca alte colege de breaslă. Iată cum pune ea problema şi ce a mărturisit: „El a venit la mine, şi-a cerut scuze şi mi-a spus că e pregătit să facă un copil cu mine. L-am ascultat, din respect pentru cei opt ani pe care i-am petrecut împreună, dar atât. Dacă nu îi pare rău, e trist. Eu eram o fată muncitoare, fidelă, cuminte, puteam fi o familie superbă în acea casă. Am cunoscut-o pe acea fată, iar tot ce ştiu, ştiu în mare parte de la ea. Ea ştia că el are o relaţie cu mine, e tânără, s-a îndrăgostit şi a sperat că într-o zi va fi ea iubita oficială. Eu nu dau niciodată vina pe amantă. Am aflat că i-a compus şi o piesă şi m-am supărat, pentru că eu credeam că trebuie să îmi prezinte mie orice piesă şi, dacă îmi plăcea, o luam eu... Ei nu vor ieşi să vorbească, pentru că nu au ce să spună. El mi-a spus că motivul principal a fost că eu eram foarte ocupată şi că nu-l mai... idolatrizam, aşa cum o făcea acea domnişoară“, a spus Andreea Bălan.

Ea a mai declarat şi faptul că până şi viitoarea ei soacră ştia... detalii. „Mă doare, nu mă aşteptam la asta... am văzut mesajele, convorbirile lor. Consider că nu am meritat, pentru că eu nu mi-am dorit decât o familie şi un copil. Mama lui ştia de această relaţie şi asta mă doare foarte tare“, a mai spus, cu gust amar, Andreea Bălan.

Nu o va „plânge“ nimeni, probabil, pentru că e tânără, frumoasă şi în vogă, dar... mai ales, nu e singura, adică nici prima şi nici ultima care trece prin aşa ceva. Şi nici cealaltă...