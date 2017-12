Andreea Bălan nu ar poza niciodată goală!

Deşi, în ultima vreme, majoritatea clipurilor cu care şi-a obişnuit fanii sunt pline de scene senzuale, ba chiar apare şi... topless, în materialul video care ilustrează piesa \"Like a Bunny\", cântăreaţa Andreea Bălan a declarat că nu va apărea niciodată dezbrăcată într-un pictorial. Este, cu siguranţă, o veste mai puţin dorită de admiratorii de sex masculin ai vedetei. „Îmi place să pozez în ipostaze sexy, dar, foarte important, nu aş apărea niciodată goală. Publicul din România este obişnuit să mă vadă în costum de baie. Am filmat primul videoclip în costum de baie acum 10 ani - „Lasă-mă, papa, la mare\". În clipul \"Like a Bunny\", era normal să apărem aşa, atâta timp cât filmările au avut loc pe plajă. Tuturor ne plac vara, marea şi distracţia”, a declarat Andreea Bălan.

Cuvintele Andreei vin puţin în contradictoriu cu aşteptările pe care aceasta le crease după ce, în ultimul său clip, ”Like a Bunny\", a apărut în câteva cadre fără sutienul costumului de baie...