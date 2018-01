Andreea Bălan pleacă în Mexic

Andreea Bălan, artista care a participat la o emisiune-concurs de dans în România, va pleca în Mexic, în aceste zile, alături de partenerul său de ring. Cei doi „dansatori” reprezintă România la competiţia internaţională intitulată „Dancing Around the World”, show care va fi televizat în întreaga lume, începînd cu data de 4 noiembrie, timp de şase săptămîni. La concurs vor participa perechi din zece ţări. În plus, la competiţia din Mexic, vedeta de televiziune Dana Rogoz va face parte din juriul competiţiei internaţionale, urmînd să evalueze prestaţia artistică a perechilor concurente. Alături de Andreea Bălan şi partenerul său va fi şi coregrafa Doina Botiş, care îi va antrena pe cei doi.

Pentru acest concurs, Andreea va renunţa, timp de două luni, la viaţa sa personală, pentru că iubitul său, Keo, va rămîne în ţară. Însă artista îşi doreşte să fructifice participarea la acest concurs, care îi oferă şansa unei cariere internaţionale. „Am acceptat pe loc propunerea de a participa la concurs. Mă gîndesc numai la expunerea de care voi avea parte, pentru că emisiunea va fi transmisă pe jumătate de glob. Este o şansă de afirmare”, a mărturisit Andreea Bălan.