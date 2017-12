Andreea Bălan, pricepută la lucru manual

Andreea Bălan este una dintre puţinele cântăreţe autohtone care îşi confecţionează şi redecorează singură ţinutele de scenă. Vedeta le-a dezvăluit, recent, fanilor pasiunea sa secretă: lipitul şi cusutul pietrelor Swarovski pe diverse articole.

„Ia uitaţi, dragilor, ce pasiune am, lipitul şi cusutul pietrelor Swarovski pe hăinuţele de scenă. În ultimul an, am lipit/ cusut peste 10.000 de pietricele cu o răbdare de fier, inclusiv cele de pe unghii. Microfonul l-am făcut azi (n.r ieri). Şi încă nu v-am arătat toate ţinutele făcute de mine”, a scris Andreea Bălan pe contul ei de Facebook, după ce a postat o fotografie cu câteva dintre articolele pe care le-a personalizat de curând. Printre acestea se numără trei sutiene, un corset, un microfon, dar şi manichiura strălucitoare cu cristale Swarovski. (C. S.)