Andreea Bălan, stresată de prea multă... muncă

Deşi a fost idolul adolescentelor în anii ’90 şi se poate lăuda cu o experienţă muzicală bogată la doar 22 de ani, Andreea Bălan este stresată. Motivul pentru care artista este agitată este apropiata lansare a ultimului său album, care trebuie să fie finalizat în... cîteva zile. ”Mie îmi plac toate piesele de pe acest album, dar va trebui să fie şi pe gustul publicului. Sper să fie O.K., am lucrat foarte mult la acest material, atît eu, cît şi Keo, tocmai de aceea am emoţii. Cred că fiecare piesă de pe album merită promovată, toate sînt foarte bune, este părerea mea şi a lui Keo, care m-a ajutat foarte mult, are foarte multă experienţă şi am de învăţat de la el”, a mărturisit Andreea. Un motiv în plus pentru care artista se stresează este şi faptul că îşi doreşte ca totul să fie extraordinar, la standardele din străinătate. ”Vreau ca atît albumul, cît şi lansarea şi promovarea acestuia să fie profesioniste, ca în afară, mai ales că am lucrat cu profesionişti pentru acest material”, a mai spus artista.

Tot pentru muzică, Andreea va renunţa la orice plan de sărbători, aşteptîndu-se la numeroase solicitări pentru concerte în acea perioadă. ”Şi eu şi Keo vom avea concerte în perioada sărbătorilor, nu vom face ceva deosebit. Dar mie îmi place ceea ce fac, iar preţurile spectacolelor sînt mult mai ridicate în această perioadă”, a subliniat iubita lui Keo.