Andreea Bănică, „electrizantă” pe ecrane

Andreea Banică a lansat, miercuri seară, noul ei videoclip, pentru piesa „Electrified”. Materialul video a fost regizat de Tom Boxer şi promite a avea succes, iarna aceasta. Andreea Bănică a intrat, astfel, în pielea unei doctoriţe sexy, care tratează sau „îmbolnăveşte” câţiva pacienţi mai… nebuni.

„De abia astept să aflu părerea voastră despre videoclip. Pot să vă spun că am lucrat cu o echipă foarte bună, iar scenariul mi-a plăcut din prima. Am văzut reacţiile prietenilor mei de pe Facebook, după ce le-am arătat câteva poze de la filmări şi am hotărât ca „Electrified” să fie cadoul meu pentru ei”, a declarat Andreea Bănică. Single-ul „Electrified” este compus de Laurenţiu Duţă şi păstrează stilul spontan şi sexy al artistei. Sexy-doctoriţa Andreea Bănică va stârni în acest fel imaginaţia fanilor de sex masculin care aşteptau cu siguranţă, de ceva vreme, un astfel de clip. Cadrul de unitate medicală de detenţie, precum şi noul look sever al Andreei, asociat cu stilul dansatorilor şi mai ales al dansatoarelor, oferă un mesaj de atitudine ceva mai „obraznică” celor ce vizionează noul material.