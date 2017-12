Andreea Bănică vrea să îşi scrie autobiografia

Andreea Bănică vrea să îşi scrie, împreună cu unul dintre fanii ei, o autobiografie în care să vorbească despre părinţii pe care i-a pierdut în copilările, relaţia cu iubitul şi managerul ei, Lucian, dar şi cu fostele colege din trupele „Exotic” şi „Blondy”. „Un fan a venit la mine şi mi-a propus să scrie o carte despre mine. La început, nu prea am vrut, apoi m-am mai gîndit, m-am consultat cu Lucian Mitrea, iubitul şi managerul meu, cu oamenii care lucrează la imaginea mea, am întrebat persoane a căror părere conteaza pentru mine şi mi-au spus că sigur există cerere pentru o astfel de carte pe piaţă, că am mulţi fani, mai ales că va fi autobiografică”, a declarat interpreta.

Artista a decis să povestească experienţele prin care a trecut, despre părinţii pe care i-a pierdut în copilărie, despre relaţia cu Lucian, pe care l-a cunoscut atunci cînd ea avea 16 ani, despre colegele ei din „Exotic”, Claudia şi Julia, dar şi despre fosta parteneră din „Blondy”, Cristina Rus. „Voi scrie în carte despre o mulţime de lucruri, pe care oamenii nu le cunosc despre mine. Voi povesti tot ce mi s-a întîmplat, fără să ascund ceva. Va fi o carte despre succes, iubire, pierderi, trădare, minciună, premii, şedinţe foto, hărţuiri şi multe altele”. Odată hotărîtă să facă acest lucru, Andreea se va apuca de treabă, urmînd ca volumul să apară anul viitor.

Andreea Bănică nu este prima vedetă din România care se apucă de scris. Mihaela Rădulescu a anunţat, de curînd, că a început să lucreze la un roman inspirat din viaţa personală. De asemenea, Corina Chiriac şi-a lansat o carte în noiembrie 2006, primul volum din „Buscando l’amor”, intitulat „Stînca”.