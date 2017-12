Andreea Chiţu şi-a asigurat medalia de argint, la categoria 52 kilograme, la CM de judo

Sportiva Andreea Chiţu şi-a asigurat, astăzi, medalia de argint, la Campionatul Mondial de judo de la Celiabinsk (Rusia), după ce s-a calificat în finala categoriei 52 de kilograme, învingând-o, în penultimul act, pe Erika Miranda (Brazilia). Andreea Chiţu a avut primul tur liber în grupa D, iar în turul doi a învins-o pe Christianne Legentil (Mauritius), trecând apoi şi de sportiva italiană Odette Giuffrida. În ultimul meci din grupa D, Andreea Chiţu a câştigat lupta cu Mareen Kraeh (Germania) şi s-a calificat în semifinale. În această fază, Chiţu a întâlnit-o pe Erika Miranda (Brazilia), câştigătoarea grupei C, pe care a învins-o, calificându-se în finală. În ultimul act, Andreea Chiţu o va întâlni pe deţinătoarea titlului mondial, Majlinda Kelmendi din Kosovo, dar care evoluează sub steagul Federaţiei Internaţionale de Judo (IJF). La aceeaşi categorie, în grupa A, Larisa Florian a fost eliminată în turul doi, după un prim tur liber, de sportiva Daria Skripnik (Belarus). Luni, în prima zi a Campionatului Mondial, la categoria 48 de kilograme, Monica Ungureanu a fost eliminată în turul doi de campioana europeană, unguroaica Eva Csernoviczki. Pentru România vor mai lupta Loredana Ohâi şi Corina Căprioriu (cat. 57 kilograme), respectiv Cristian Bodîrlău (cat. 81 kilograme) şi Vlăduţ Simionescu şi Daniel Natea (plus 100 kilograme). Campionatul Mondial de judo are loc în Rusia, la Celiabinsk, între 25 şi 31 august, cu participarea a 639 de sportivi din 110 ţări.