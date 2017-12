Andreea Mantea a vorbit despre sarcină, cancer și miracol

La 28 de ani, Andreea Mantea se pregătește să devină mămică. Fostul model și iepuraș Playboy a recunoscut că a fost o minune că a rămas însărcinată, întrucât acum ceva timp a fost suspectă de cancer ovarian. Bruneta este gravidă în patru luni, iar sarcina decurge foarte bine. Ea a dezvăluit, recent, prin ce momente grele a trecut: „Am fost suspectă de cancer ovarian. Trebuia să-mi scot unul din ovare. Faptul că am rămas însărcinată a fost o minune. Acum trei ani, am urmat un tratament în urma căruia nu mai puteam ţine nicio sarcină”.

Andreea şi tatăl copilului, fostul luptător Cristi Mitrea, nu mai sunt împreună, deși vor deveni părinți în curând. „Nu este nicio problemă, au fost sentimente puternice, încă mai sunt, dar nu ne înţelegem. Pentru binele acestei sarcini, am decis să nu mai fim împreună. Am încercat, când am aflat că sunt însărcinată. Acestui copil nu îi vor lipsi nici atenţia mamei, nici atenţia tatălui. Nu spune nimeni că eu o să rămân călugăriţă”, a mai declarat Andreea Mantea.