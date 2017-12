Andreea Marin - la detoxifiere, în Turcia

Prezentatoarea TV Andreea Marin a plecat, în weekend, în Turcia, ţara iubitului ei, Tuncay Ozturk. Bruneta a decis să meargă la Bodrum, pentru a-şi îngriji sănătatea. Andreea a vrut să se rupă un pic de tumultul din România şi să facă o nouă cură de detoxifiere. „Am poposit din nou la Bodrum, la centrul de sănătate „Gardens of Babylon“, care mi-a schimbat mult viaţa în bine. Şi se pare că nu doar mie. Spre deosebire de incursiunea mea anterioară, când eram singura româncă înscrisă la programul „Master Detox“, ce avea să mă readucă în starea de echilibru în minte, trup şi suflet, acum am găsit un grup serios de români şi am primit mulţumiri cu tot sufletul pentru că am vorbit în interviurile mele despre aceasta posibilitate, căci aşa au aflat şi ei. (...) Mă aflu aici din trei motive: o rupere de ritmul de muncă de acasă şi un scurt „detox” de weekend, pentru a mă păstra în formă în sezonul ce vine, un curs extrem de interesant despre hrană sănătoasă, pe care nu vroiam să-l pierd, şi dorinţa de a o invita în România pe specialista în nutriţie de aici, Cisem Cakir, o minune de om şi un izvor de „pozitivitate” şi înţelepciune. Şi va veni în emisiunea pe care o pun la cale, din octombrie, pentru serile de duminică“, a scris Andreea Marin, sâmbătă seară, pe pagina de Facebook.