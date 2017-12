Andreea Marin a avut depresie de la medicamente

Vedeta TV Andreea Marin a mărturisit, recent, faptul că a suferit de depresie din cauza unor pastile care aveau acest efect advers. Ea a amintit faptul că alunecase pe o pantă suicidală şi că drama Mădălinei Manole a determinat-o să lupte şi să apeleze la specialişti.

„Depresia poate avea multe cauze, poţi avea un şoc emoţional, dar poţi avea o situaţie precum cea trăită de mine. Trebuia să iau medicamente care aveau ca efect depresia. Am avut insomnii, treceri bruşte de la tristeţe la fericite, plâns fără motiv, nu mai ştii să te bucuri de viaţă. De depresie nu te vindeci singur, e bine să vorbeşti cu un specialist. Când am văzut ce s-a întâmplat cu Mădălina Manole... acela a fost punctul când am realizat că ceva nu e în regulă. Am luat frâiele în mână şi mi-am spus că nu am altă şansă“, a declarat Andreea Marin.