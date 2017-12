Andreea Marin s-a căsătorit cu turcul Tuncay Ozturk

2014 a debutat cu un anunţ-surpriză pentru fanii Andreei Marin: prezentatoarea TV şi-a oficializat relaţia cu iubitul ei, fizioterapeutul turc Tuncay Ozturk. Vestea a fost făcută publică chiar de proaspătul soţ al vedetei, printr-un mesaj postat, vineri după-amiază, pe Facebook. Informaţia nu a fost confirmată de vedetă. Există însă un detaliu care ar putea să susţină această afirmaţie: pe 31 decembrie, într-o imagine postată pe pagina sa de Facebook, Andreea poartă verighetă. Fotografia este însoţită de un mesaj de... vacanţă: „Sunt deja în avion şi încep anul 2014 în zbor, aşa că vă spun încă de acum: La mulţi aaaaaaaaaaaaani!!! Să fiţi fericiţi, sănătoşi, binecuvântaţi şi iubiţi!”.

SURPRIZE, SURPRIZE „Dragi prieteni, am avut o relaţie foarte bună cu Andreea până acum. Întotdeauna am vrut această relaţie departe de publicitate. Din acest motiv, nu am vorbit despre relaţia noastră nicăieri. Am luat măsuri serioase în ceea ce priveşte intimitatea noastră. Suntem amândoi persoane mature. Şi în fiecare etapă ne avem în vedere nu numai pe noi, ci, de asemenea, familia noastră. Am prezentat-o, înainte, pe Andreea ca logodnica mea. Şi acum este o onoare pentru mine să împărtăşesc cu voi toţi căsătoria noastră. Voi fi întotdeauna mândru să am o astfel de femeie minunată ca soţie, lângă mine. Vă mulţumim pentru gândurile voastre bune şi La mulţi ani!”, a scris medicul turc pe pagina sa se Facebook. Cei doi se află în prezent în vacanţă, în Qatar. După două mariaje eşuate, la un an de la divorţul de Ştefan Bănică, se pare că Andreea a decis să-şi refacă din viaţa, încrezătoare în puterea iubirii. Nimic nu le-a stat în cale celor doi îndrăgostiţi pentru a fi împreună: nici bârfele, dar nici cei 12 ani care-i despart: Andreea a împlinit pe 22 decembrie 39 de ani, iar el are 27 de ani.

DIVORŢ ANUNŢAT PE FACEBOOK Andreea a fost căsătorită, timp de trei ani, cu medicul Cristian Gheorghiţă, de care a divorţat în 1998, pentru ca în 2006 să ajungă să spună din nou „Da!” lui Ştefan Bănică Jr. Relaţia cu „Juniorul”, oficializată în mare secret, în America, şi încununată de un copil mult-dorit, Ana Violeta, s-a destrămat la începutul lui 2013. Anunţul oficial a fost făcut în luna ianuarie , pe paginile de Facebook ale celor două vedete, care au solicitat discreţie pentru a-şi proteja fetiţa.

SE ÎNSOARĂ ŞI JUNIORUL?! Se pare că şi fostul soţ la Andreei Marin are planuri de căsătorie în 2014, cu Lavinia Pârva, care ar avea o relaţie cu Bănică Jr. de aproape doi ani. Zvonurile căsătoriei ar fi întărite de faptul că Lavinia petrece aproape tot timpul în casa lui Ştefan, că acesta i-a oferit deja un inel şi a mers până la Timişoara pentru a-i cunoaşte părinţii.