Andreea Marin se consideră perfect împlinită

Vedeta de televiziune Andreea Marin a mărturisit că visul ei suprem a fost ca munca efectuată să nu aibă graniţe, dar şi să reuşească să trăiască viaţa la maximum, cu toate că are foarte multe proiecte de dus la capăt. „Visul meu a fost ca munca mea să nu aibă graniţe. Să pot călători, să cunosc oameni şi locuri noi, să construiesc de la zero şi să mă bucur de libertatea de mişcare. Să fiu creativă şi să însemn ceva oriunde munca mea are un efect pozitiv, nu doar la mine acasă. O plăcută reconfirmare odată cu fiecare experienţă, proiect nou. Să îmbin plăcutul cu utilul, efortul cu zâmbetul şi bucuria de a trăi”, a scris Andreea Marin pe Facebook.