Andreea Marin vrea ca fiica ei să rămână în ţară

04:37:14 / 03 Iulie 2014

CE SA TE MAI DUCI MAMA IN TARI STRAINE , PROSTITUTIE CA-N ROMANIA , BINE PLATITA , N-AI SA GASESTI , CA DOAR SANT DESTUI BOSOROGI IN APARATUL DE STAT AL ROMANIEI , DE LA CARE SA MANANCI BANII SI SA TE VEZI LA BATRANETE MILIARDARA .

LASA CA O DUCI LA TURCI , MAI VEDETO , CE FACE MAMICA , FACE SI FETITA MAMEI , CA IN ROMANIA , AU RAMAS DOAR ARTISTELE PREACURVITE , ASTEA CONDUC ROMANIA , MARITATE CU CATE UN HODOROG DE SENATOR SAU PARLAMENTAR , CARE FURA PENTRU A ANTRETINE CURVELE TINERE , IAR CURVELE ISI PUN MALAIUL DEOPARTE PENTRU BATRANETE , CA DEH LA BATRANETE , NU SE MAI UITA , SENATORII SI PARLAMENTARII LA ELE , ALTE TINERE LA RAND , ASA CA CE STRANGE LA TINERETE PE CUR , ASTA MANANCA LA BATRANETE , UN EXEMPLU VIU ESTE CHIAR ANDREIA MARIN PENTRU FIISA SI TOATA ROMANIA , SI UITE ASA SE FAC FEMEILE MILIONARE IN ROMANIA , ARE DREPTATE PE DE-O PARTE , ANDREIA MARIN , CA IN ROMANIA CU ASA CONDUCATORI TIGANI , DIN SENAT SI PARLAMENT , O DUCE CU MULT MAI BINE DECAT IN TARI STRAINE , CA ACOLO TREBUIE SA PUI OSUL LA MUNCA , CA DIN PROSTITUTIE , ORICAT DE MULT AI PRACTICAO , NU POTI SA TRAIESTI , DAR SA MAI DEVII SI MILIARDARA , NICI ATAT , ASA CA ROMANIA ESTE TARA TUTUROR POSIBILITATILOR , UNA CEA MAI AVANTAJOASA ESTE PROSTITUIA DE LUX , PRACTICATA LA RANG ANALT , PARLAMENT , SENAT , JUDETE SI LISTA CONTINUA .