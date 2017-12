Andreea Marin și-a pierdut permisul în instanță

18:49:32 / 13 Septembrie 2014

Articol CONFUZ

Daca permisul i-a fost retinut in luna martie 2014 pana vineri pe 12 Septm. 2014 s-au scurs deja 5(cinci) LUNI, si SPETA nu mai are nici un efect., Sau poate ca artcolul e scris dupa cum bate vantul prin buzunarele autorului, Dar stii ceva autorule, mai lasana in pace cu toate ZANELE tale ca sa nu le zic altfe cu doua fete.,