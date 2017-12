Andreea Olariu participă la Eurovision

Participările cu succes la concursuri naţionale şi internaţionale de prestigiu, precum şi vocea sa deosebită, care i-a adus aprecierea fanilor europeni şi americani, au determinat-o pe solista constănţeană Andreea Olariu să facă un nou pas important. Frumoasă şi talentată, eleva Colegiului Naţional „Mihai Eminescu“ se înscrie, anul acesta, la selecţia naţională a concursului muzical Eurovision. Andreea va interpreta o piesă intitulată „Kumbaya“, realizată de un compozitor din Spania, în colaborare cu un studio de producţie din Stockholm, Suedia.

ÎNCREZĂTOARE ŞI ENTUZIASTĂ Andreea Olariu se pregăteşte zilnic pentru a face faţă cu brio perioadei următoare. Piesa cu care se înscrie la Eurovision este una dinamică, menită să îi scoată în evidenţă calităţile vocale şi potrivită pentru realizarea unui show live atrăgător.

„Sunt bucuroasă, dar am şi ceva emoţii, pentru că sunt multe piese care se înscriu şi sunt mulţi artişti buni în România. Este încă o provocare pentru mine, dar sunt foarte hotărâtă să realizez o surpriză frumoasă. Aştept să vină masterizarea piesei din Stockholm, pentru a o înscrie la TVR şi a începe promovarea ei. Am fost încurajată de toţi apropiaţii să fac acest pas şi bineînţeles că îmi doresc foarte mult să ajung în faza finală şi să o câştig. Sunt conştientă că nu va fi uşor, dar voi lupta pentru dorinţa mea de a reprezenta România pe scenele importante din Europa“, a declarat Andreea Olariu.

FRUMUSEŢE ADOLESCENTINĂ ŞI SCHIMBARE DE LOOK Nu doar calităţile vocale incontestabile sunt ceea ce fanii apreciază la artista constănţeană. Frumuseţea elevei de 17 ani îi asigură un plus de succes, iar recent, Andreea şi-a făcut şi o schimbare de look uimitoare. Ea s-a transformat dintr-o puştoaică inocentă într-o blondă focoasă, dar spune că această decizie a fost una de moment şi nu mizează pe o apariţie scenică sexy, ci doar pe calităţile artistice. Andreea a declarat că va reveni asupra nuanţei de şaten pe care o avea înainte.

ROMÂNIA, ÎN SEMIFINALA DIN 8 MAI România va concura la Eurovision 2014 în cea de-a doua semifinală, din 8 mai, în urma tragerii la sorţi care a avut loc ieri, la Copenhaga, oraşul gazdă. Anul acesta, la Eurovision participă 37 de ţări, dintre care 16 concurează în prima semifinală, cea din 6 mai, iar 15 ţări, printre care şi România, luptă în cea de-a doua semifinală, din 8 mai. Finala are loc pe 10 mai.

Înscrierile pentru selecţia naţională a concursului Eurovision au început pe 15 ianuarie şi se vor derula până pe 14 februarie. Pe 19 şi 20 februarie va avea loc preselecţia, un juriu de specialitate urmând să audieze piesele înscrise în concurs. Pe 20 februarie vor fi anunţate cele 12 melodii finaliste, iar pe 1 martie va fi selecţia naţională.