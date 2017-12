Andreea Paul: „Vacanţa parlamentară de trei luni trebuie diminuată la o lună”

Vacanţa parlamentară de trei luni trebuie diminuată la o singură lună, consideră prim-vicepreşedintele PNL Andreea Paul, arătând că este urgentă adoptarea a trei priorităţi legislative, cum ar fi reducerea numărului de parlamentari. ”Vacanţa parlamentară de trei luni trebuie diminuată la o singură lună. Parlamentarii români trebuie să fie model pentru muncă şi responsabilitate. Am mai spus-o şi o repet în fiecare an: Dacă dorim respect pentru această instituţie e nevoie mai întâi de respectul manifestat ferm faţă de cetăţeni. Nu o vom obţine prin vacanţe interminabile sau prin amânarea constantă a rezolvării problemelor românilor sau ale clasei politice", a precizat printr-un comunicat de presă, Andreea Paul. În opinia liberalei, "trei priorități urgente cer acum dezbatere si legiferare". "Trei priorități urgente cer acum dezbatere si legiferare. Fapte, nu vorbe, pentru: adoptarea unui sistem mixt pentru alegerea Parlamentului şi reducerea importantă a numărului de parlamentari, alegerea primarilor şi a preşedinţilor de consilii judeţene în două tururi de scrutin şi introducerea unor modalităţi moderne de vot pentru exercitarea acestui drept de către românii din diaspora", a completat deputatul PNL. Ea a mai arătat că " nu se mai poate acţiona după principiul "dă-i timpului timp"" şi că România "se afundă vizibil în probleme, iar parlamentarii trebuie să acţioneze pentru corectarea lor rapidă și inteligentă". Conform articolului 66 din Constituție, ”Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşituI lunii decembrie”. În afara sesiunilor ordinare camerele Parlamentului se pot întruni în sesiuni extraordinare, la cererea Preşedintelui României, a Biroului Permanent al fiecărei Camere ori a cel puţin o treime din numărul deputaţilor sau al senatorilor. În cazul sesiunilor extraordinare, autorii solicitării trebuie să comunice înscris punctele pe care doresc să le includă pe ordinea de zi a Camerei Deputaților sau Senatului.